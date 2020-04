YEREVAN – Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia reported on his Facebook site on April 11, 2020 that Armenia for the first time has developed supersonic speed over the skies of Armenia. See the video clip that follows.

Պատմության մեջ առաջին անգամ հայոց ռազմական ավիացիան զարգացրեց գերձայնային արագություն՝ Հայաստանի երկնքում։ Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Saturday, April 11, 2020